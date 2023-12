Tennisser Murray noemt 2024 mogelijk zijn laatste jaar

Tennisser Andy Murray heeft bekendgemaakt dat 2024 mogelijk zijn laatste seizoen is. De 36-jarige Schot begint zijn seizoen met het toernooi van Brisbane als voorbereiding op de Australian Open.

Murray sloot 2023 af als de nummer 42 van de wereldranglijst na een frustrerend najaar, waarin hij door ongemak slechts een partij won in zijn laatste vier toernooien. De drievoudig grandslamwinnaar liet weten dat hij zijn tenniscarrière beëindigt als het komende jaar net zo verloopt als 2023.

“We zullen zien hoe dit jaar gaat en hoe het lichaam het houdt”, zei hij tegen de BBC. “Als die dingen goed gaan, dan zou ik graag nog doorgaan. Maar is dat niet zo en heb ik er geen plezier meer in, dan zou het inderdaad mijn laatste jaar kunnen worden.”

Murray won Wimbledon in 2013 en 2016 en was ook de beste op de US Open in 2012. De Britse tennisser kwam terug van twee heupoperaties in 2018 en 2019. Sindsdien won hij een toernooi, in Antwerpen in 2019.

De tennisser vertelde ook dat de mentale strijd na het wegzakken op de wereldranglijst na zo veel jaren aan de top zijn tol begint te eisen. “Als je op het hoogste niveau hebt gespeeld is het niet zo gemakkelijk als je door periodes heen moet waarin je er steeds uitgaat in de eerste ronde en partijen verliest die je eigenlijk had moeten winnen.”

Toch prijst hij zich ook gelukkig dat hij nog steeds op hoog niveau speelt. “Als iemand me een paar jaar geleden toen ik sukkelde met mijn heup zou hebben gezegd dat ik nog steeds zou spelen op het niveau van de top 40 van de wereld, dan zou ik daar blij mee zijn geweest. Maar het is mentaal zwaar. Ik moet zaken beter in perspectief plaatsen en minder streng voor mezelf zijn.”

Murray neemt het maandag op tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov in de eerste ronde in Brisbane.