Veldrijder Iserbyt schrapt wedstrijden in Baal en Koksijde

De Belgische veldrijder Eli Iserbyt heeft de wedstrijden voor de X2O Trofee in Baal op 1 januari en Koksijde op 4 januari van zijn programma geschrapt. Dat meldt zijn ploeg Pauwels Sauzen – Bingoal na een offday van de 26-jarige Belg bij de wereldbekerwedstrijd in Hulst zaterdag.

Iserbyt haalde bij de door Mathieu van der Poel gewonnen cross in Hulst de finish niet. Hij zag daardoor concurrenten Joris Nieuwenhuis, Pim Ronhaar en Lars van der Haar dichterbij komen in het wereldbekerklassement. Het klassement van de X2O Trofee gaat op tijd. Van der Haar leidt daarin met 9 seconden voorsprong op Iserbyt.

“Na de opgave in Hulst hebben Eli en de teamleiding beslist om enkele dagen rust in te bouwen en dus zowel Baal als Koksijde te schrappen”, meldt zijn ploeg. Iserbyt zou de cross in Gullegem op 6 januari al niet rijden. Hij staat weer aan de start bij de wereldbekerwedstrijd in Zonhoven op 7 januari. Daar verdedigt hij zijn leiderstrui uit de wereldbeker.