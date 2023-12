Wielrenner Hofstede beëindigt zijn loopbaan

Lennard Hofstede stopt als professioneel wielrenner. “Voor de duidelijkheid, dit is geen moeilijke of vervelende beslissing. Ik voelde het al een tijdje aankomen”, laat hij via officiële kanalen van zijn ploeg Jumbo-Visma weten. “Ik was de laatste tijd niet helemaal fit en ik verloor daardoor ook plezier in het rijden van wedstrijden. En dat is toch de essentie van mijn professionele wielerbestaan.”

De 29-jarige Hofstede reed ook voor Team Sunweb. Hij speelde in 2020 een rol in de eindzege van Primoz Roglic van de Ronde van Spanje. “We gaan Lennard zeker missen”, reageert sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma. “Hij was altijd van waarde. Het is ook moedig van hem om dit besluit te nemen. Hij mag trots zijn op zijn carrière en dat zijn wij ook.”