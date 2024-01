16-jarige dartssensatie Littler naar laatste vier WK

Het 16-jarige dartstalent Luke Littler blijft verbazen op het wereldkampioenschap in Londen. De Engelse tiener bereikte in het afgeladen Alexandra Palace de halve finales na een superieure zege van 5-1 op de Noord-Ier Brendan Dolan.

Littler liet wederom een overtuigend optreden zien met een gemiddelde van 101,93 punten per drie pijlen. Hij kende alleen in de vijfde set een dipje. Littler had toen wat moeite om de dubbels te maken en moest de set aan Dolan laten.

Littler treft dinsdag in de halve finales oud-wereldkampioen Rob Cross, die eerder maandag in de kwartfinales had afgerekend met Chris Dobey.

De dartssensatie uit Warrington was zaterdag nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Raymond van Barneveld. Hij won in de achtste finales met 4-1 van de Hagenaar, met een gemiddelde van 105,01. “Er is geen eer aan te behalen. Hier moet je wel even van bijkomen. Ik moet mijn meerdere erkennen in deze jonge knul”, erkende Van Barneveld na afloop.