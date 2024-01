Cross na memorabele comeback naar halve eindstrijd op WK darts

Darter Rob Cross heeft zich op het WK darts in Londen na een memorabele comeback verzekerd een plek in de halve finales. De Engelsman keek tegen landgenoot Chris Dobey snel tegen een 4-0-achterstand aan, maar won alsnog met 5-4.

De beslissende set ging met 5-3 naar Cross, die het afmaakte met dubbel-8.

Dobey nam in Alexandra Palace een comfortabele 4-0-voorsprong, mede door de derde en vierde set met 3-0 in legs te winnen, maar verzuimde het af te maken. Hij miste één wedstrijdpijl. Cross knokte zich terug in de wedstrijd en tot groot genoegen van het publiek won hij vijf sets op een rij.

Cross neemt het bij de laatste vier op tegen de winnaar van het duel tussen Luke Littler en Brendan Dolan.