Dimitrov verslaat Murray in drie sets in Brisbane

Grigor Dimitrov heeft zich op het ATP-toernooi van Brisbane in drie sets langs Andy Murray geknokt. Het werd 4-6 7-5 6-2 voor de Bulgaarse tennisser, die als tweede geplaatst is in de Australische stad. De avondpartij op nieuwjaarsdag duurde 2 uur en 27 minuten. Dimitrov, de nummer 14 van de wereld, maakte het af met een ace.

Het toernooi van Brisbane is teruggekeerd op de kalender nadat sinds 2019 een aantal edities niet door konden gaan door de uitbraak van het coronavirus en veranderingen van de kalender.

Dimitrov won het toernooi in 2017. Murray was in 2012 en 2013 de beste in Brisbane.

Dinsdag komt Rafael Nadal in actie in Brisbane. De 22-voudig grandslamkampioen neemt het in de openingsronde op tegen Dominic Thiem uit Oostenrijk.