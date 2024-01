Huizinga bij EK weer in ploegachtervolging, Roest volgend seizoen

Bondscoach Rintje Ritsma van de ploegonderdelen in het langebaanschaatsen heeft Marcel Bosker, Bart Hoolwerf en Chris Huizinga geselecteerd voor de ploegachtervolging voor de EK afstanden die van 5 tot en met 7 januari plaatsvinden in Heerenveen. Bij de vrouwen komen Irene Schouten, Marijke Groenewoud en Joy Beune in actie.

“Chris Huizinga zal tijdens het EK weer aansluiten bij de ploegachtervolging en Patrick Roest vanaf volgend seizoen”, meldt technisch directeur Remy de Wit. “Patrick kiest, zoals hij zelf al eerder heeft aangegeven, dit seizoen voor zijn individuele route die lastig te combineren is met het programma van de ploegachtervolging.”

De afgelopen weken is er veel overleg geweest met betrokken coaches, sporters en de KNSB over de ploegachtervolging mannen, meldt de bond. “De lucht is geklaard en we gaan met vertrouwen richting de Spelen van 2026”, is de conclusie van De Wit. “Het is mooi om te merken dat de sporters het belang van de teamonderdelen zeker onderkennen en ons land ook graag willen vertegenwoordigen op de ploegachtervolging.”