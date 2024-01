Humphries maakt halve finales WK darts volledig Engels

Luke Humphries heeft zich overtuigend geplaatst voor de halve finales van het WK darts in Londen. De als derde geplaatste Engelsman versloeg in de kwartfinales zijn landgenoot Dave Chisnall met 5-1.

Humphries is voor velen de favoriet voor de eindzege. De 28-jarige darter steekt dit jaar in grote vorm en won onder meer al de Grand Slam of Darts, de World Matchplay, de World Grand Prix en Players Championship Finals. Een wereldtitel ontbreekt nog op zijn palmares.

In de halve finale op dinsdag neemt ‘Cool Hand Luke’ het op tegen Scott Williams. Deze Engelsman schakelde eerder maandag drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen uit. De andere halve finale gaat tussen de 16-jarige dartssensatie Luke Littler en Rob Cross, de wereldkampioen van 2018. Daarmee zijn op dit WK de halve finales een volledig Engelse aangelegenheid.

Humphries was in het duel met Chisnall op alle fronten beter. Hij won de eerste set, zag Chisnall terugkomen tot 1-1, maar nam daarna de wedstrijd in handen. Humphries noteerde een gemiddelde van 103,5 punten per drie pijlen en wierp twaalf keer de maximale score van 180 punten.