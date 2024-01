Lafeber golfbondscoach af na onderzoek naar communicatiestijl

Maarten Lafeber is niet langer de bondscoach van de Nederlandse golfers. Bij het Centrum Veilige Sport Nederland kwamen afgelopen zomer meldingen binnen over de oud-golfer. Volgens de Nederlandse Golf Federatie (NGF) betrof het meldingen die betrekking hadden op zijn manier van communiceren.

De afgelopen maanden werd onderzoek gedaan, waarna is besloten niet verder te gaan met de 49-jarige Lafeber. “In overleg met de bondscoach is gezamenlijk besloten uit elkaar te gaan en de samenwerking niet te verlengen na 31 december 2023”, meldde de golfbond in een verklaring.

“In het onderzoek wordt geconcludeerd dat de communicatiestijl van de bondscoach als ongewenst werd ervaren door een aantal (ex-)stafleden, een aantal ouders van voormalig selectiespelers en een specifieke voormalig selectiespeler in het topsportcircuit.”

De NGF zegt zich voor 2024 te richten op “het verbeteren van het topsportklimaat en de beoogde omgangsvormen”.

Over algemeen directeur Jeroen Stevens waren ook meldingen binnengekomen, maar hij is al niet meer werkzaam voor de bond. In november stapte hij op. “Het bestuur betreurt ten zeerste dat de genoemde meldingen voor de gewaardeerde algemeen directeur een dermate impact op zijn werkplezier hebben gehad dat hij heeft besloten zijn functie neer te leggen en de NGF te verlaten.”