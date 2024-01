Schansspringer Lanisek verrast met zege in Garmisch-Partenkirchen

De Sloveense schansspringer Anze Lanisek heeft verrassend de wedstrijd van de Vierschansentournee in Garmisch-Partenkirchen gewonnen. De winnaar kwam bij het nieuwjaarsspringen tot afstanden van 136 en 137 meter, goed voor 295,8 punten.

De 27-jarige Lanisek troefde in Duitsland de Japanner Ryoyu Kobayashi af. Die kwam tot sprongen van 137 en 135,5 meter (292,6 punten). De Duitser Andreas Wellinger werd voor eigen publiek derde. In totaal waren er zo’n 21.000 fans aanwezig, massaal zwaaiend met Duitse vlaggetjes. Volgens de organisatie was dat een record bij het nieuwjaarsspringen.

De Vierschansentournee gaat nu verder in Innsbruck, waarna de reeks wordt afgesloten in Bischofshofen. Beide schansen staan in Oostenrijk.

Wellinger voert de ranglijst aan na zijn zege in Oberstdorf. Hij heeft nu 1,8 punten voorsprong op zijn achtervolger Kobayashi. Wellinger kan de eerste Duitse winnaar van de Vierschansentournee worden sinds 2002. 22 jaar geleden was Sven Hannawald, die nog altijd actief is, de beste.