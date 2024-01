Schouten soleert naar achtste titel marathon op kunstijs

Irene Schouten heeft voor de achtste keer op rij de Nederlandse titel marathonschaatsen op kunstijs gewonnen. De drievoudig olympisch kampioene kwam na honderd ronden op de ijsbaan van Leeuwarden solo over de finish. De rijdster uit team AH-Zaanlander reed enkele ronden voor het einde weg uit een kopgroep van vier, waarin twee ploeggenotes zaten.

Een van die ploeggenotes, Maaike Verweij, schaatste op 14 seconden achterstand naar het zilver. Femke Mossinkhoff (Van Ramshorst Renault) werd derde en voorkwam een volledig AH-Zaanlander-podium. Arianne Pruisscher eindigde als vierde.

De wedstrijd ontbrandde na 74 ronden toen Mossinkhoff ervandoor ging en Verweij en Pruisscher volgden. Het drietal nam goed samenwerkend een comfortabele voorsprong. Op zo’n vijftien ronden voor het einde verhoogde Schouten haar tempo en verkleinde ze gestaag het gat naar het leidende trio. Eenmaal aangesloten nam ze even de tijd om op adem te komen en plaatste ze een paar ronden voor het einde haar beslissende versnelling.

Schouten reageerde bij de NOS opgetogen op haar achtste titel. “Na een solo en met een ploeggenote op het podium. Heel mooi”, zei de 31-jarige Noord-Hollandse, die op de NK afstanden na kerst het goud had gewonnen op de 3000 en 5000 meter en voor de tiende keer de Nederlandse titel op de massastart won.

Schouten roemde het ploegenspel van haar team. “Arianne en Maaike waren al weg en toen probeerde Marijke (Groenewoud) ernaartoe te springen. Andere meiden moest naar haar toe rijden, waarna ik mijn aanval kon plaatsen. Marijke heeft dus een groot aandeel gehad in mijn overwinning. In de kopgroep overwoog ik te wachten tot de sprint, want ik wist dat ik de snelste was. Maar die andere meiden zagen dat ik goed was en zeiden: ga maar.”