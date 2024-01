Tennisster Osaka boekt zege bij rentree na ruim vijftien maanden

De Japanse tennisster Naomi Osaka heeft haar eerste wedstrijd na ruim vijftien maanden gewonnen. De voormalig nummer 1 van de wereld, in juli bevallen van een dochter, was bij haar rentree met 6-3 7-6 (9) de meerdere van de Duitse Tamara Korpatsch.

De 26-jarige Osaka wist de eerste servicegame van Korpatsch, de nummer 83 van de wereld, direct op love te winnen en ze gaf die voorsprong niet meer prijs. In de tiebreak van de tweede set overleefde ze twee setpoints.

“Ik ben best trots op mezelf en denk dat ik een goed niveau heb laten zien”, zei Osaka. “Ik waardeer het enorm dat mensen naar mijn wedstrijden komen en voor mij juichen, omdat er een tijd was dat ik nog maar een klein kind was en mijn eigen rolmodellen probeerde te zien spelen. Het voelt dus nog altijd weleens surrealistisch om op deze banen te spelen.”

Osaka kwam half september 2022 voor het laatst in actie, op het WTA-toernooi van Tokio. Daar gaf ze al na een game op.

De Japanse heeft vier grandslamtitels op haar naam staan. In 2018 en 2020 won ze de US Open, in 2019 en 2021 was ze de beste op de Australian Open.