Ter Haar profiteert van valpartij en schaatst naar marathontitel

Luc ter Haar heeft vrij verrassend de Nederlandse titel marathonschaatsen op kunstijs veroverd. De rijder van Bouwselect profiteerde optimaal van een grote valpartij in de laatste van de 150 ronden in de Elfstedenhal van Leeuwarden en spurtte naar de winst.

Hij bleef op de meet Evert Hoolwef (zilver) en Cristian Haasjes (brons) voor.

Het team van Jumbo-Visma leek de finale van de race onder controle te hebben. Jorrit Bergsma trok in de slotfase zo hard door, dat niemand nog kon ontsnappen. Hij leek Harm Visser in ideale positie af te zetten voor de eindsprint, maar in de voorlaatste bocht ging Visser in het gedrang onderuit. Hij nam nog een aantal schaatsers mee in zijn val, onder wie Gary Hekman.

Ter Haar zat op dat moment goed voorin en kreeg door al die wegglijdende schaatsers ineens alle ruimte om afstand te nemen van de rest van het stukgeslagen peloton. Hij hield vol tot aan de finish.