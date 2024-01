Tweevoudig Wimbledonwinnares Kvitova in verwachting

De Tsjechische tennisster Petra Kvitova is in verwachting van haar eerste kind. De voormalig nummer 2 van de wereld, tweevoudig winnares van Wimbledon, maakte dat nieuws rond de jaarwisseling bekend.

“Op de eerste dag van 2024 wil ik jullie een gelukkig nieuwjaar wensen en het opwindende nieuws delen dat Jiri en ik deze zomer een baby in onze familie zullen verwelkomen”, schreef Kvitova op Instagram.

De 33 jaar oude Kvitova is momenteel de nummer 17 van de wereld. Ze won Wimbledon in 2011 en 2014.

Het nieuwe tennisseizoen is eind vorige week in Australiƫ in gang gezet. Kvitova staat op de deelnemerslijst van de Australian Open, half januari in Melbourne.

De afgelopen jaren bevielen meerdere toptennissters, waarna zij een rentree maakten. Naomi Osaka en Angelique Kerber maakten recent hun rentree na een bevalling.