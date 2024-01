Van der Poel ook in GP Sven Nys klasse apart

Mathieu van der Poel heeft het nieuwe wielerjaar ingeluid met een zege in de GP Sven Nys. De Nederlandse alleskunner liet op het drassige parcours in Baal de concurrentie kansloos. Het was al de achtste zege op een rij voor Van der Poel, dit veldritseizoen vooralsnog een klasse apart.

Op een minuut en 54 seconden van Van der Poel eindigde de Belg Wout van Aert als tweede.

In tegenstelling tot bij de wereldbeker in Hulst waren er geen incidenten. Afgelopen weekend spuugde Van der Poel in de richting van een aantal toeschouwers. De 28-jarige wereldkampioen verklaarde na afloop dat hij zich bijzonder had geƫrgerd aan het constante boegeroep van een groepje toeschouwers.

Van der Poel won de wedstrijd op nieuwjaarsdag voor de vijfde keer. Vorig jaar ging de zege naar Eli Iserbyt, die dit jaar ontbrak.