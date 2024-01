Veldrijdster Van Empel ook op eerste dag van 2024 de beste

Fem van Empel heeft ook de GP Sven Nys, de vierde wedstrijd van de Soudal Ladies Trophy, op haar naam gebracht. De 21-jarige Nederlandse wereldkampioene boekte in Baal al haar dertiende zege van het seizoen nadat ze in de slotronde haar landgenote Lucinda Brand achter zich had gelaten.

De 18-jarige Canadese Ava Holmgren (Lidl-Trek Ladies) nam de laatste podiumplaats in. Belgisch kampioene Sanne Cant (Crelan-Corendon) werd vierde, voor de Amerikaanse Clara Honsinger (EF Education-Tibco).

Van Empel nam meteen het initiatief door als eerste de blubber in te trekken. Achter de wereldkampioene volgden de Britse Anna Kay, Isabella Holmgren, Brand, de Britse Imogen Wolff, de Amerikaanse Lauren Zoerner en de Belgische Cant. Brand kwam zich naar voren en nam de koppositie over van Van Empel. Die twee bleven elkaar bestoken, maar trokken toch samen de tweede ronde in.

Brand en Van Empel gingen ook de derde ronde gezamenlijk in. Op een loopstrook nam Van Empel toch afstand van haar landgenote. De wereldkampioene, met een na een val opengehaalde linkerknie, pakte zo haar dertiende zege van het seizoen.

In het klassement blijft Van Empel van Team Visma-Lease a Bike Women leidster. Brand (Trek Baloise Lions) volgt nu op 6.06, Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) is derde in de stand, op 10.49.