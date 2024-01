Dartssensatie Littler (16) één zege verwijderd van wereldtitel

Luke Littler staat in de finale van het wereldkampioenschap darts. De 16-jarige Engelsman was in de halve eindstrijd veel te sterk voor zijn 33-jarige landgenoot Rob Cross (6-2), de wereldkampioen van 2018. Alleen Luke Humphries of Scott Williams kunnen de ongeplaatste tiener nog van de wereldtitel afhouden.

Littler stond met 1-0 in sets en 2-1 in legs achter toen hij naar een nog hoger niveau schakelde. Het resultaat was een zege met een gemiddelde van 106,05 punten. ‘The Nuke’ gooide zestien keer de maximale score van 180 en wierp 27 keer 140.

“Ik heb hier geen woorden voor. Het is gewoon te gek dat ik bij mijn debuut in een WK-finale sta”, zei Littler vlak nadat hij zijn laatste pijl in het bord had gegooid. “Ik was al blij toen ik de eerste wedstrijd op dit WK wist te winnen. Daarna was mijn doel om hier na de kerstdagen nog te gooien. Nu merk ik dat heel veel lukt als ik een tijdje op het podium sta. Het gaat heerlijk als ik in mijn ritme kom.”

Het grote publiek kende Littler nog niet toen hij in de eerste ronde de Nederlander Christian Kist (3-0) versloeg. De scholier stond eind november slechts 164e op de wereldranglijst, ook omdat hij nog nauwelijks aan grote toernooien voor senioren had meegedaan. Nu lonkt een plek in de top 10.

Littler had weinig tijd nodig om naam te maken. Hij groeide de afgelopen weken al snel uit tot de absolute smaakmaker in Alexandra Palace, met duizelingwekkende gemiddelden van ver boven de 100 en imposante finishes. Andrew Gilding, winnaar van de UK Open, moest eraan geloven. Net als de Canadees Matt Campbell en Raymond van Barneveld die in 2007 wereldkampioen werd toen Littler nog niet eens was geboren. De 16-jarige dartssensatie gunde in de kwartfinale Brendan Dolan uit Noord-Ierland slechts één set (5-1).

De 16-jarige scholier heeft al 230.000 euro verdiend op het WK. De wereldtitel is goed voor 575.000 euro. Littler bekende voor de halve eindstrijd al dat hij na de kerstvakantie nog naar school wil gaan. Zijn concurrenten vrezen dat Littler zich de komende jaren nog kan verbeteren.