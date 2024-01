Emotionele Nadal trots bij terugkeer op tennisbaan

Het was een emotionele dag, zei Rafael Nadal nadat hij in de eerste ronde van het tennistoernooi van Brisbane de Oostenrijker Dominic Thiem had verslagen. Dat deed de 37-jarige Spanjaard in zijn eerste enkelpartij na bijna een jaar blessureleed. “Het was een van de zwaarste jaren uit mijn leven. Het geeft veel emotie om hier voor dit publiek terug te keren. Ik ben trots op mezelf, mijn team en mijn familie”, zei Nadal bij het flashinterview op de baan.

Nadal neemt het in de tweede ronde op tegen de Australiër Jason Kubler. Die zag zijn Russische tegenstander Aslan Karatsev, kort nadat hij de stand in sets op 1-1 had gebracht, opgeven.

Nadal werd ermee geconfronteerd dat het zijn 1069e zege was op de ATP Tour. Daarmee passeert hij de in voormalig Tsjechoslowakije geboren Amerikaan Ivan Lendl op de eeuwige ranglijst. Alleen de Amerikaan Jimmy Connors, de Zwitser Roger Federer en de Serviër Novak Djokovic staan met een respectabele voorsprong boven Nadal. “Ik was er eerlijk gezegd niet echt mee bezig”, zei de Spanjaard met een lachje. “Eigenlijk wist ik het niet.”

Het optreden in Brisbane, na een eerder verloren dubbelpartij, was belangrijker dan een ranglijst, benadrukte hij. “Ik was nerveus en had twijfels. Ik heb het afgelopen jaar het gevoel gemist dat ik gezond en competitief was. Mijn team en familie hebben me er doorheen gesleept. Met Thiem trof ik een tegenstander die ook veel tegenslag heeft gehad de afgelopen jaren. Ik ben blij hem weer op de baan te zien. Het ging lang gelijk op tot ik hem brak en meteen de eerste set binnenhaalde. Ik ben positief over het niveau dat ik vandaag bereikte.”

Nadal en Thiem stonden twee keer tegenover elkaar in de finale van Roland Garros. Beide keren won de Spanjaard.