fTennissers ondanks dubbelzege niet verder in United Cup

De Nederlandse tennissers zijn er bij de United Cup in het Australische Sydney niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken. De winst in het afsluitende gemengddubbel tegen Kroatië was niet genoeg. De Kroaten wonnen de ontmoeting met 2-1. Daardoor eindigden in groep F drie landen met één zege en één overwinning. Van dat drietal had Noorwegen – zaterdag nog verslagen door Nederland – het beste gamegemiddelde.

Tegen de Kroaten verloor Tallon Griekspoor in twee sets (7-6 (4) 6-4) van Borna Coric, waarna Arantxa Rus het ook niet redde tegen Donna Vekic: 6-2 3-6 6-1. Het kwam aan op Wesley Koolhof en Demi Schuurs, die Nederland bij een zege in twee sets op het Kroatische koppel Ivan Dodig/Donna Vekic alsnog naar de kwartfinales hadden geholpen.

Na verlies van de eerste set (6-7 (3)) was dat al niet meer mogelijk. Koolhof en Schuurs, twee erkende dubbelaars, gaven zich niet gewonnen. Het Nederlandse koppel won de tweede set (6-3) en daarna ook nog de beslissende tiebreak zelfs met 14-12.