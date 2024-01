Tennisser Cilic verzuimt na knieblessure weer te winnen

Tennisser Marin Cilic was dicht bij de winst in zijn eerste wedstrijd na langdurig blessureleed. De Kroaat liet tegen de Duitser Jan-Lennard Struff in de eerste ronde van het toernooi van Hongkong liefst negen wedstrijdpunten onbenut. Struff profiteerde door de partij in drie sets naar zich toe te trekken: 3-6 7-6 (4) 7-6 (4).

Cilic, een voormalig winnaar van de US Open, kwam afgelopen jaar maar in twee kleinere toernooien in actie, maar stond verder aan de kant met een knieblessure. De Kroaat leek op weg naar een snelle zege na winst in de eerste set en een 5-2-voorsprong in de tweede, maar Struff overleefde vijf matchpoints in de tweede set en nog eens vier in de derde en beslissende set. Na 3 uur 6 minuten was de winst alsnog voor de Duitser.

Ondank de nederlaag keek Cilic met genoegen terug. “Na zo’n zware blessure kan ik alleen maar tevreden zijn”, doelde hij op niet teruggekeerde klachten aan de rechterknie. “Ik heb hem de kans gegeven terug te komen in de partij, toen werd het lastig. Maar dit optreden geeft vertrouwen. Ik heb nu alleen meer wedstrijden nodig.”