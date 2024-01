De Nederlandse tennissers staan in hun tweede groepswedstrijd op de United Cup op achterstand. De Kroaat Borna Coric was in Perth in twee sets te sterk voor Tallon Griekspoor: 7-6 (4) 6-4.

In de tweede partij van Nederland in het gemengde landentoernooi komt Arantxa Rus in actie tegen Donna Vekic. Daarna volgt nog een gemengd dubbel. Nederland won de eerste wedstrijd in groep F tegen Noorwegen en kan zich plaatsen voor de kwartfinales.