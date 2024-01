Van Gastel mag van NAC niet met Van Bronckhorst naar Besiktas

NAC laat hoofdcoach Jean-Paul van Gastel niet vertrekken naar Besiktas. Giovanni van Bronckhorst is een belangrijke kandidaat voor de functie van hoofdtrainer bij de Turkse club. De oud-coach van Feyenoord en Rangers FC wil voorlopig alleen tekenen bij de formatie uit Istanbul als hij Van Gastel als assistent mag meenemen.

Van Gastel is op dit moment met NAC op trainingskamp in Sevilla. Hij volgde eind september de ontslagen Peter Hyballa op bij de huidige nummer 9 van de Keuken Kampioen Divisie.

“Onder de huidige omstandigheden kan er geen sprake van zijn, dat we onze niet zo lang geleden aangestelde hoofdcoach laten vertrekken”, laat de directie van NAC in een statement weten. “Over onze ambities en de belangrijke rol van Van Gastel daarin, zijn we over en weer heel duidelijk geweest. Daar kan geen enkel misverstand over bestaan. Van Gastel kan op dit moment niet weg bij ons. Dat hebben we zijn zaakwaarnemer ook laten weten.”

Van Bronckhorst werkte eerder succesvol samen met Van Gastel bij Feyenoord en het het Chinese Guangzhou. Hij wil graag met Van Bronckhorst naar Besiktas.