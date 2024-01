Australië door in United Cup, Griekse tennissers verslaan Canada

De tennissers van Australië hebben zich geplaatst voor de halve finale van de United Cup. Het gastland won met 3-0 van Servië. Polen kwalificeerde zich al eerder voor de halve finales van zaterdag.

Servië kwam tegen Australië verrassend op achterstand door een nederlaag van Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld. Hij verloor met 6-4 6-4 van Alex de Minaur. Ajla Tomljanovic zette Australië daarna op 2-0 door het vrouwenenkelspel simpel te winnen van Natalija Stevanovic. Het werd 6-1 6-1. De mix ging met 6-3 6-3 naar Australië.

Griekenland won nog in een groepsduel met 3-0 van Canada. In het eerste duel was de nummer 6 van de wereld bij de mannen, Stefanos Tsitsipas, met 6-2 6-3 te sterk voor Steven Diez. Daarna verdubbelde Maria Sakkari de voorsprong voor de Grieken door met 7-6 (2) 6-3 Leylah Fernandez te verslaan. De mixdubbel werd door Griekenland nog gewonnen met 7-5 6-4.

Polen speelt in de halve finale tegen de winnaar van Frankrijk en Noorwegen. Australië treft bij de laatste vier Griekenland of Duitsland.

Nederland slaagde er bij de United Cup niet in de kwartfinales te halen.