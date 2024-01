Baanwielrenster Braspennincx mist EK in Apeldoorn

Shanne Braspennincx ontbreekt volgende week bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn. De olympisch kampioene op de keirin is herstellende van een blessure en nog niet fit genoeg, meldt wielerbond KNWU. Braspennincx miste om dezelfde reden eind december de Nederlandse kampioenschappen.

Nederland doet op de teamsprint mee met vier mannen. Bondscoach Mehdi Kordi selecteerde Roy van de Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Tijmen van Loon. “Bij de mannen gebruiken we de teamsprint als kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen. Daarom selecteerden we vier renners en komen we met twee verschillende samenstellingen aan de startlijn”, aldus Kordi. Lavreysen en Hoogland doen ook mee aan de sprint en keirin. Daan Kool en Tijmen van Loon werden aangewezen voor de kilometer.

Bij de vrouwen zijn drie baanwielrensters geselecteerd voor de teamsprint: Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet. Van de Wouw en Van der Peet zijn ook actief op de sprint en keirin en Lamberink doet met Kimberly Kalee mee aan de 500 meter.

Voor de duuronderdelen komen namens Nederland Jan Willem van Schip, Yoeri Havik (beiden madison), Vincent Hoppezak (omnium), Philip Heijnen (afvalkoers), Roy Eefting (scratch) en Yanne Dorenbos (puntenkoers) in actie. De vrouwenselectie bestaat uit Marit Raaijmakers (madison, omnium en puntenkoers), Babette van der Wolf (afvalkoers) en Lisa van Belle (scratch). Van der Wolf of Van Belle doet ook mee aan de madison.

De EK in Apeldoorn zijn van 10 tot en met 14 januari. Het is het laatste grote internationale toernooi in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs.