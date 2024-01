Basketballer Curry leidt Warriors in NBA langs Orlando Magic

De basketballers van de Golden State Warriors hebben in de NBA, na drie nederlagen op rij, weer eens gewonnen. Dat was voor een belangrijk deel te danken aan Stephen Curry. De uitblinker noteerde tegen Orlando Magic 36 punten en 6 assists. Het duel eindigde in 121-115.

Golden State Warriors, in 2022 voor het laatst kampioen, keek ruim 8 minuten voor tijd nog tegen een achterstand van 93-92 aan. Curry en zijn ploeggenoten maakten daarna het verschil. Bij Orlando Magic was Paolo Banchero met 27 punten het meest trefzeker.