Britten met sterke ploeg naar EK baanwielrennen

Met 23 renners en rensters neemt de Britse baanploeg volgende week in Apeldoorn deel aan de Europese kampioenschappen baanwielrennen. Met goud op vijf onderdelen troefden de Britten afgelopen zomer op de WK in Glasgow de Nederlanders af.

Een van de blikvangers is de 21-jarige Emma Finucane, die Groot-Brittanniƫ na tien jaar weer een wereldtitel op de sprint bezorgde. Bij de mannen is Jack Carlin een concurrent voor Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland in het sprinttoernooi. Carlin pakte achter het Nederlandse duo het brons op de Olympische Spelen van Tokio.

Tweevoudig olympisch kampioene Katie Archibald ontbreekt in de duurselectie bij de vrouwen. Zij richt zich op de wedstrijden om de Nations Cup, meldde de Britse wielerbond. Wel aanwezig in Apeldoorn zijn Elinor Barker, Josie Knight en Anna Morris met wie Archibald in Glasgow nog het goud won op de ploegachtervolging.

De Spelen van Parijs zijn het hoofddoel van de Britse baanrenners. “Maar ik ben benieuwd wat een goed blok wintertraining in Apeldoorn oplevert”, zei hoofdcoach Jon Norfolk.

De EK baanwielrennen zijn van 10 tot en met 14 januari.