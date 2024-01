Djokovic zoekt naar vorm en verliest van De Minaur bij United Cup

Tennisser Novak Djokovic beleeft een moeizame aanloop naar de Australian Open, de eerste grand slam van het jaar. De nummer 1 van de wereld ging bij de United Cup verrassend onderuit tegen Alex de Minaur. De Australiër was met 6-4 6-4 te sterk voor de Serviër.

Djokovic wist zijn eerste partij van het jaar nog te winnen, maar kwam tekort tegen de agressief spelende De Minaur. Daarnaast kampt hij al dagenlang met een pijnlijke rechterpols. Ook in Perth zat die blessure hem dwars.

Door de nederlaag van Djokovic staat Servië nu met 1-0 achter in het duel met Australië. Later is er nog een vrouwenenkelpartij en een mixdubbel. De winnaar van de ontmoeting gaat naar de halve finale van de United Cup.

De Australian Open, die Djokovic al tien keer won, begint op 14 januari.