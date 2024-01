Luke tegen Luke in finale van wereldkampioenschap darts

Luke Humphries en Luke Littler spelen woensdagavond de finale van het wereldkampioenschap darts. De 28-jarige Engelsman was in zijn halve eindstrijd veel te sterk voor zijn landgenoot Scott Williams (6-0), die in de kwartfinale Michael van Gerwen verraste (5-3). De 16-jarige Littler liet weinig heel van Rob Cross (6-2), de wereldkampioen van 2018.

Luke tegen Luke wordt een confrontatie tussen de beste darter van dit jaar en de tiener die nu al af en toe doet denken aan Phil Taylor, die met zestien wereldtitels nog steeds wordt beschouwd als beste darter ooit. Humphries ontsnapte op dit WK al een paar keer aan uitschakeling, maar stond er weer in de halve eindstrijd. Dartssensatie Littler heeft op dit WK bijna een abonnement op gemiddelden van 105 punten en hoger.

Humphries haalde tegen Williams eindelijk weer zijn hoge niveau van de laatste maanden. ‘Cool Hand Luke’ beĆ«indigde de halve eindstrijd met een gemiddelde van 108,74 punten, Humphries wierp veertien keer 180 punten. Littler won van Cross met een gemiddelde van 106,05 punten. Littler gooide zestien keer de maximale score van 180 en wierp 27 keer 140.