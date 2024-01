Oranjefans kunnen zich bij NOC*NSF registreren voor TeamNL Huis

Nederlandse sportfans die in de zomer naar de Olympische Spelen in Parijs gaan en daar graag een bezoek willen brengen aan het TeamNL Huis, kunnen zich vanaf 12.00 uur registreren via de website www.teamnlhuis.com. Dat meldt sportkoepel NOC*NSF.

Mensen die zich (kosteloos) registreren hebben vanaf 22 januari 48 uur de tijd om als eersten tickets voor het Team NL Huis aan te schaffen. De algemene kaartverkoop begint op 25 januari.

Tijdens de Spelen is er in het TeamNL Huis elke dag plaats voor zo’n 6000 Oranjefans. Zij kunnen daar meekijken naar wedstrijden en ook zijn er huldigingen van sporters en diverse andere activiteiten. Ook bij de Paralympische Spelen is er een TeamNL Huis, dat met 1000 toegangsplaatsen kleiner is.