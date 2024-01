Red Bull wil zich ook in wielersport manifesteren

Energiedrankgigant Red Bull probeert een meerderheidsbelang te krijgen in de Duitse wielerploeg Bora-hansgrohe. De door Ralph Denk geleide ploeg bevestigde de interesse van het Oostenrijkse concern, dat tot nu toe vooral in de autosport en voetbal actief is als sponsor.

De wielerploeg, waarvoor onder anderen de Sloveen Primoz Roglic en de Nederlander Danny van Poppel uitkomen, is ondergebracht in de werkmaatschappijen RD Pro Cycling en RD Beteiligungs. Red Bull zal “een aanvulling zijn op de portefeuille van bestaande hoofdsponsors voor de lange termijn, die betrokken zullen blijven bij het team”, bevestigde het team. “We vragen uw begrip voor het feit dat we geen verder commentaar geven op de geplande joint venture, omdat we niet willen vooruitlopen op de lopende beoordeling door de Oostenrijkse antitrustautoriteit.”

Red Bull was niet eerder sponsor van een wielerploeg. Wel ondersteunt het bedrijf enkele individuele renners onder wie de Belg Wout van Aert en de Brit Tom Pidcock, die het logo van de energiedrankproducent op hun helm dragen.