Schansspringer Kobayashi pakt leiding Vierschansentournee

Schansspringer Ryoyu Kobayashi heeft de leiding genomen in de Vierschansentournee. De 27-jarige Japanner legde in Innsbruck beslag op de tweede plaats en passeerde de Duitser Andreas Wellinger in het klassement. De Oostenrijker Jan Hörl won voor eigen publiek de derde van de vier wedstrijden.

Hörl kwam in Innsbruck tot sprongen van 134 en 127,5 meter (267,5 punten). Kobayashi, die in Oberstdorf and Garmisch-Partenkirchen eveneens als tweede was geëindigd, volgde met sprongen van 128,5 en 132 meter (258,7 punten).

Wellinger, de winnaar in Oberstdorf, kende een teleurstellende dag. De 28-jarige Duitser kwam in Innsbruck niet verder dan de vijfde plaats. Hij heeft nu een achterstand van 4,8 punten (2,5 meter) ten opzichte van Kobayashi. Wellinger hoopt de eerste Duitse tourwinnaar te worden sinds Sven Hannawald in 2002.

De Vierschansentournee wordt zaterdag afgesloten in het Oostenrijkse Bischofshofen.