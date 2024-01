Tennisser Van de Zandschulp na marathonpartij onderuit in Hongkong

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft zich na een marathonpartij bij het ATP-toernooi van Hongkong niet geplaatst voor de kwartfinales. De Chinees Juncheng Shang, de nummer 183 van de wereld, was na ruim 3,5 uur spelen met 6-7 (5) 7-6 (2) 7-6 (2) te sterk. Van de Zandschulp kreeg in de tweede set nog een matchpoint.

De Nederlander had veel moeite met zijn 18-jarige tegenstander, de oud-nummer 1 bij de junioren, en maakte te veel onnodige fouten. In de eerste set kreeg Van de Zandschulp twee setpunten tegen op 5-4, maar die overleefde hij. In de tiebreak wist hij de set toch nog naar zich toe te trekken.

In set twee maakte Shang het de nummer 50 van de wereld eveneens lastig. De linkshandige speler plaatste de eerste break bij een 1-1 stand, maar die wist Van de Zandschulp direct goed te maken. Daarna hielden beide spelers elkaar opnieuw in balans. Op 6-5 kreeg Van de Zandschulp een matchpoint, maar miste die. Daarna speelde hij een belabberde tiebreak die bol stond van de fouten. Shang trok daardoor de stand gelijk.

In de beslissende set moest opnieuw een tiebreak uitkomst bieden. Op 5-3 kon Shang de wedstrijd nog uitserveren, maar dat verzuimde hij. In de derde tiebreak besliste de Chinees alsnog de wedstrijd.

In de kwartfinale speelt hij tegen de Amerikaan Frances Tiafoe of de Serviër Miomir Kecmanovic. Die wedstrijd is later op woensdag.

Het toernooi in Hongkong geldt als voorbereiding op de Australian Open, de eerste grandslam van het jaar. Dat toernooi begint op 14 januari.