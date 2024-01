Tennisster Pliskova schakelt Osaka uit in Brisbane

Naomi Osaka is bij haar terugkeer op de tennisbaan in Brisbane in de tweede ronde uitgeschakeld. De Japanse moest haar meerdere erkennen in Karolina Pliskova uit Tsjechiƫ, die in drie sets zegevierde: 3-6 7-6 (4) 6-4.

Osaka kwam half september 2022 voor het laatst in actie, op het WTA-toernooi van Tokio. Daarna speelde ze door zwangerschap niet meer. In juli kreeg ze een dochter. Osaka won in de eerste ronde in Brisbane met 6-3 7-6 (9) van de Duitse Tamara Korpatsch.

“Deze twee wedstrijden bewijzen dat het goed met me gaat en dat het alleen maar beter wordt”, aldus Osaka, die het feit dat ze nu alweer op de baan staat een “persoonlijke overwinning” noemde. Een paar weken geleden kreeg ze te maken met twijfels, maar die zijn verdwenen.

De als eerste geplaatste Aryna Sabalenka uit Belarus plaatste zich voor de achtste finales dankzij een zege van 6-3 6-0 op de Italiaanse Lucia Bronzetti. Sabalenka verdedigt later deze maand haar titel op het grandslamtoernooi van de Australian Open.