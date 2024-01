Voormalig Europees marathonkampioen Naert naar Halve van Egmond

De Belg Koen Naert staat zondag 14 januari aan de start van de halve marathon van Egmond. De Europees kampioen marathon van 2018 liep in november zijn laatste hele marathon in voorbereiding op de Olympische Spelen van Parijs. Naert richt zich de komende maanden op halve marathons om aan zijn basissnelheid te werken.

Naert (34) krijgt in Egmond onder anderen te maken met de Keniaan Victor Chumo, de Belg Lahsene Bouchikhi en de Nederlanders Khalid Choukoud, Luuk Maas en Tom Hendrikse.

“Deelnemen aan de voorjaarsklassieker in Egmond is altijd iets om naar uit te kijken”, zegt Naert in een persbericht van de organisatie. “Althans vooraf, want tijdens de race ben je altijd zeker van spektakel. Het is telkens een gevecht tegen meer dan alleen maar je concurrenten, de omstandigheden in Egmond dwingen je altijd tot het uiterste te gaan.”

Bij de vrouwen zijn Andrea Deelstra, Anne Luijten, Jill Holterman en Ruth van der Meijden de bekendste Nederlandse deelnemers. Deelstra eindigde vorig jaar als tweede achter Nienke Brinkman in de halve marathon, Luijten liep recent in Amsterdam de limiet voor de olympische marathon in Parijs. Op de internationale deelnemerslijst staan onder anderen de Zweedse Sarah Lathi en de Zwitserse Fabienne Schlumpf.