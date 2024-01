Waterpolosters beginnen niet op hun best aan druk olympisch jaar

De Nederlandse waterpolosters verschijnen vrijdag nog niet op hun best bij het EK in Eindhoven. De afgelopen weken heeft de regerend wereldkampioen gewoon doorgetraind, maar doordat de kerstperiode er tussen zat denkt bondscoach Evangelos Doudesis dat zijn ploeg in het toernooi zal moeten groeien. Ondanks het drukke olympische jaar eist de Griek op het EK toch gelijk al veel van zijn speelsters.

“De Olympische Spelen staan dit jaar op nummer 1, daarna komen pas het EK en WK”, zo is Doudesis (38) duidelijk over zijn prioriteiten. “Maar we hebben sinds 2000 niet zo’n rijke geschiedenis met deze toernooien dat we het belang ervan mogen onderschatten. We willen hier volgende stappen zetten.”

Naast de wereldtitel van afgelopen zomer, het eerste WK-goud sinds 1991, pakte Oranje de afgelopen 25 jaar maar twee WK-medailles. In februari volgt in Qatar een nieuwe kans. De laatste Europese titel dateert van 2018. Verder eindigden de vrouwen op slechts drie van de afgelopen tien EK’s op het podium.

Toch is een nieuwe Europese titel niet het belangrijkste doel voor Doudesis in Eindhoven, waar volgende week zaterdag de finale wordt gespeeld. “Bij ieder toernooi ben ik meer tevreden als wij uitstralen wat wij willen uitstralen, dan als we alleen een medaille pakken. Wij willen ons land goed vertegenwoordigen, met respect spelen en elke wedstrijd alles voor elkaar geven. Als dit betekent dat wij een medaille winnen is dat mooi meegenomen, maar dat is niet onze doelstelling.”

Met diezelfde aanpak werd Oranje afgelopen zomer in Japan voor de tweede keer de beste van de wereld. Dat heeft tot veel media-aandacht voor de ploeg geleid, zegt Doudesis tevreden. “Dat was het eerste wat we wilden, nu is de volgende stap om meer jonge sporters te inspireren om te gaan waterpolo├źn. Het belangrijkste daarvoor is dat jongeren wedstrijden van ons kijken, het liefst ter plekke langs het zwembad.”

De organisatie van het EK merkt de gegroeide belangstelling voor de waterpolosters. Een woordvoerster laat weten dat het openingsweekend in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion “nagenoeg” is uitverkocht. Ook is er een extra tribune bijgebouwd, waardoor er zo’n 3000 mensen bij de wedstrijden kunnen zijn.