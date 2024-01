Brouwer ten koste van Gasquet naar laatste vier in Nieuw-Caledonië

Tennisser Gijs Brouwer heeft zich op een challengertoernooi in Nieuw-Caledonië ten koste van Richard Gasquet geplaatst voor de halve finales. De nummer 162 van de wereld was in Nouméa met 4-6 6-2 7-5 te sterk voor de als eerste geplaatste Fransman.

Gasquet, 37 jaar oud inmiddels, is de nummer 76 van de wereld. Ooit was hij de mondiale nummer 7.

Het toernooi van Nouméa geldt als voorbereidingstoernooi voor de Australian Open. Brouwer moet kwalificaties spelen voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar, dat over anderhalve week begint.