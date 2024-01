Darter Littler mag aan Premier League deelnemen

Darter Luke Littler mag dit jaar aan de Premier League deelnemen. De verliezend finalist van het WK heeft één van de vier wildcards voor de competitie gekregen, net als Gerwyn Price uit Wales, de Schot Peter Wright en Engelsman Rob Cross. Michael van Gerwen en de Engelsen Luke Humphries, Michael Smith en Nathan Aspinall mogen aan de Premier League deelnemen omdat ze de top vier van de wereldranglijst vormen.

Het nieuwe seizoen van de Premier League begint op 1 februari in Cardiff en telt zeventien wedstrijden die op donderdag worden gehouden. Van Gerwen won de Premier League de afgelopen twee seizoenen. De 16-jarige Littler was de grote smaakmaker van het WK in Londen. Hij verloor in de finale van Humphries (7-4).