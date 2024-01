Dartssensatie Littler (16) wil na ‘gekkenhuis’ ooit wereldtitel

Dartssensatie Luke Littler hoopt in de toekomst ooit de wereldtitel te kunnen veroveren. De pas 16 jaar oude Engelsman, de afgelopen weken de ’talk of the town’ in Alexandra Palace, verloor woensdagavond in Londen met 7-4 van Luke Humphries.

“Het is een ongelooflijke tijd geweest, een gekkenhuis. Ik probeerde één wedstrijd te winnen en na kerst weer terug te keren op het WK. Dat doel was al snel bereikt. Alles daarna was een geweldige bonus”, zei de tiener na de finale op een drukbezochte persconferentie in Londen.

Littler baarde de afgelopen dagen opzien door onder anderen oud-wereldkampioenen Rob Cross en Raymond van Barneveld te verslaan. “Alle wedstrijden hier waren geweldig. Ik heb te veel van mijn eigen legs verloren. Ik ben teleurgesteld dat ik een paar cruciale pijlen heb gemist om de wedstrijd te verlengen, want dat is wat het publiek wilde.”

Littler stond met 4-2 voor in sets en kreeg een pijl op 5-2, maar hij miste net. Humphries sloeg toe en gunde zijn twaalf jaar jongere landgenoot geen set meer. “Niemand houdt van verliezen, maar ik kan niet boos zijn op mezelf. Luke speelde goed en hij verdient de titel. Ik sta in de top-32 van de wereldranglijst en ben runner-up bij mijn debuut op het WK. Ik wil terugkeren en ooit het toernooi winnen.”

Littler verdiende 200.000 pond met zijn finaleplaats. Daardoor staat hij nu 31e op de order of merit, de mondiale ranglijst die is gebaseerd op het prijzengeld van de afgelopen twee jaar.