Humphries wint WK darts na fraaie zege op supertalent Littler

De Engelse darter Luke Humphries heeft zijn favorietenstatus op het WK in Londen waargemaakt. De nieuwe nummer 1 van de wereld veroverde zijn eerste wereldtitel door de 16-jarige dartssensatie Luke Littler uit Engeland in de finale te verslaan: 7-4.

De 28-jarige Humphries profiteerde in de openingsfase van een stroeve start van Littler. De tiener kwam echter sterk terug en nam een voorsprong van twee sets (2-4). Humphries gaf zich niet gewonnen en won dankzij een reeks hoge scores en knappe finishes vier sets op rij (6-4). Littler stribbelde nog tegen in de elfde set, maar de scholier miste drie pijlen om de set te winnen. Humphries haalde vervolgens de winst binnen met een dubbel-8.

Voor Humphries was het zijn vierde grote titel sinds begin oktober. Hij schreef achtereenvolgens de World Grand Prix, de Grand Slam en de Players Championship Finals op zijn naam. Naast de Sid Waddell Trophy, genoemd naar de voormalige dartcommentator, krijgt Humphries een cheque ter waarde van 500.000 pond (ongeveer 580.000 euro).

Beide spelers waren doorgedrongen tot de finale met indrukwekkende scores. Humphries tekende in zijn halve eindstrijd tegen Scott Williams (6-0) voor een gemiddelde van 108,74 punten, het hoogste gemiddelde van dit WK. Littler was in zijn partij tegen Rob Cross (6-2) goed voor een gemiddelde van 106,05 punten. De tiener, die eerder de Nederlanders Christian Kist en Raymond van Barneveld uitschakelde, had tot de finale het hoogste gemiddelde van het WK.

In tegenstelling tot de halve finales wist geen van beide spelers aanvankelijk het initiatief te nemen. Zowel Humphries als Littler tekende voor een goede serie legs, waarbij beide spelers de eerste twee sets van de ander afsnoepten (2-2). Littler won vervolgens als eerste zijn eigen set. Op het moment dat de scholier op weg leek naar de zege, herstelde Humphries zich met een finish van 170 in de eerste leg van de zevende set. De meest ervaren speler van de twee draaide de wedstrijd om en won de laatste vijf sets op rij: 7-4.