Nadal overtuigend naar laatste acht in Brisbane

Rafael Nadal heeft zich op het ATP-toernooi van Brisbane overtuigend verzekerd van een plek in de kwartfinales. De 22-voudig grandslamkampioen, die in Australië zijn rentree maakt na een jaar blessureleed, liet in de tweede ronde de in eigen land spelende Jason Kubler kansloos. In een uur en 25 minuten werd het 6-1 6-2.

Nadal (37) benutte zijn tweede matchpoint met een backhandwinner. De 22-voudig grandslamkampioen verloor op zijn eerste opslag slechts zes punten en gunde de nummer 102 van de wereld geen enkele break.

“Ik begon erg goed en agressief aan de wedstrijd. Het was een erg positieve wedstrijd en om mijn tweede overwinning te boeken sinds mijn rentree, doet me erg goed”, zei Nadal. “Ik heb wedstrijden nodig en moet goed blijven trainen. Overwinningen en uren helpen me. Ik voel me weer competitief en verder zien we het wel.”

Een opmerkelijk moment vond plaats tussen de eerste en tweede set. Bij zijn terugkeer op de baan na een toiletpauze kreeg de voormalig nummer 1 van de wereld een tijdswaarschuwing. Nadal kon de humor er wel van inzien. “Ik weet dat ik langzaam ben. Ik zal eraan gaan werken in 2024”, zei hij lachend.

Bij de laatste acht neemt Nadal het opnieuw op tegen een Australiër. Dan is Jordan Thompson zijn tegenstander.