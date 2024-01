Nederlaag handballers in oefenduel met Egypte

De Nederlandse handballers hebben in voorbereiding op het EK van volgende week in een oefenduel verloren van Egypte. Het was een wedstrijd uit de zogenoemde Golden League waarin verder Noorwegen (zaterdag) en Denemarken (zondag) de tegenstanders zijn. Oranje leidde bij rust maar verloor met 30-28. Voor Oranje begint het EK in Duitsland op 11 januari met een wedstrijd tegen Georgië.

Het duel in Kopenhagen ging lang gelijk op, maar richting rust nam Nederland een voorsprong van twee doelpunten (15-13). Meteen na de pauze liep Nederland even weg naar een voorsprong van vier doelpunten, maar bij 22-22 was het weer gelijk. Egypte kwam zelfs op voorsprong en breidde de marge uit naar twee dankzij tijdstraffen voor Nederlandse spelers.

De Nederlandse bondscoach Staffan Olsson mist Kay Smits, de topschutter van Oranje die kampt met een ontstoken hartspier.