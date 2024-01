Van Aert gaat trainen op de weg en rijdt nog één veldrit

Wout van Aert komt dit veldritseizoen alleen nog in actie op 21 januari in de wereldbekercross van Benidorm. De Belg van Visma – Lease a Bike liet op de website van zijn ploeg weten dat het nu tijd is voor een trainingsstage met de ploeg op de weg in Spanje.

“Ik heb tot aan het blok vol crossen de basis getraind en nog heel weinig intensiteit”, zegt hij op de website van de ploeg na de cross van Koksijde. Daar eindigde Van Aert als derde achter de Nederlanders Mathieu van der Poel en Pim Ronhaar. “Die intensiteit heb ik de afgelopen tijd in de races wel gedaan, dus het is nu zaak om weer de switch te maken naar de basis. Pas net voor het klassieke voorjaar mikken we dan weer op de intensiteit. Het is een andere aanpak dan voorgaande seizoenen, maar ik heb daar vertrouwen in. Het is bekend dat de hoofddoelen voor mij in het klassieke voorjaar liggen.”

Van Aert mikte met name op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. In mei neemt hij voor het eerst deel aan de Giro d’Italia.