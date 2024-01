Veldrijdster Van Anrooij dit seizoen niet meer in actie

Veldrijdster Shirin van Anrooij komt dit seizoen niet meer in actie. De 21-jarige Van Anrooij reed de afgelopen periode vanwege een ribblessure al geen wedstrijden, maar zet nu officieel een streep door het seizoen. De rijdster van Baloise Trek Lions wil geen risico nemen. Dat melden de ploeg en Van Anrooij op Instagram.

Van Anrooij liep de blessure tijdens een training in december op. “Een harde crash bezorgde haar veel pijn in haar ribben. Daar heeft ze tegen gevochten, maar met een zwaar gekneusde rib en een gebroken rib is het risico van racen te groot. Onze prioriteit ligt momenteel bij haar herstel”, zegt Baloise Trek Lions.