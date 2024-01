Veldrijdster Van Empel ook de beste in Duinencross in Koksijde

Veldrijdster Fem van Empel heeft in het Belgische Koksijde ook de Duinencross op haar naam geschreven. Voor Van Empel (21) is het haar veertiende seizoenszege.

Met 39 seconden achterstand op Van Empel eindigde Lucinda Brand als tweede. Ceylin del Carmen Alvarado finishte als derde.

De wedstrijd in Koksijde maakt deel uit van de X2O Trofee. Voor Van Empel is het haar vijfde zege op rij in deze cyclus. In het klassement verstevigt Van Empel haar leiderspositie. Ze heeft nu 6.50 minuten voorsprong op Brand en 14.35 op Denise Betsema.

Van Empel, die na haar val in de GP Sven Nys van afgelopen maandag in Baal twee hechtingen kreeg in een knie, nam direct de leiding en na een viertal minuten plaatste de wereldkampioene een versnelling. In de tweede ronde had ze zodoende al 21 seconden voorsprong op Brand.

Tijdens de cross was er wat consternatie toen Van Empel na de aanname van een nieuwe fiets plots een val maakte waarbij ze op haar pas gehechte knie terechtkwam. “Het liep daar inderdaad wat mis. Ik nam een fiets aan, struikelde en kwam op mijn knieën terecht. Die hebben al heel wat te verduren gekregen. Ik heb een stel nieuwe knieën nodig op het einde van dit seizoen denk ik dan”, lachte ze. “Ik hoop dat de schade zal meevallen want het seizoen is nog niet ten einde”, zei ze.

Shirin van Anrooij, die vorig jaar de Duinencross won, kampt met een ribblessure en ontbrak om die reden in Koksijde. Van Anrooij komt dit seizoen niet meer in actie. De rijdster van Baloise Trek Lions wil geen risico nemen.