Alaphilippe start seizoen na tien jaar weer in Tour Down Under

Julian Alaphilippe start zijn wielerseizoen na tien jaar weer in Australië. Hij rijdt voor Soudal Quick-Step de Tour Down Under, die op 16 januari begint. Ook de Belgen Gil Gelders and Antoine Huby zijn geselecteerd, maakte het team bekend.

Alaphilippe, tweevoudig wereldkampioen op de weg, is blij terug te keren in Australië. “Het is een geweldig land met fans die van de sport houden en dat laten ze iedere keer weer zien. Ik herinner mij nog de emoties die ik had toen mijn nummer hier voor het eerst werd opgespeld. Ik ben blij dat ik terugkeer naar waar het allemaal begon”, aldus de 31-jarige Fransman die al sinds 2014 voor Soudal Quick-Step fietst.

De Tour Down Under begint in Adelaide. Uiteindelijk rijden de renners zo’n 800 kilometer. De ronde is van 16 tot en met 21 januari.