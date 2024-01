Antetokounmpo leidt Bucks met 44 punten naar zege op Spurs

De basketballers van Milwaukee Bucks hebben San Antonio Spurs verslagen in de NBA met 125-121. De Griekse vedette Giannis Antetokounmpo loodste de Bucks naar hun 25e zege van dit seizoen met 44 punten. Bij de tegenstander was Devin Vassell goed voor 34 punten, maar de ogen waren vooral weer gericht op het Franse supertalent Victor Wembanyama. Die kwam op zijn twintigste verjaardag tot 27 punten en 9 rebounds.

“Een ongelooflijk talent”, roemde Antetokounmpo de 2,24 meter lange Wembanyama. “Hij kan scoren wanneer hij maar wil, speelt op de juiste manier, speelt om te winnen.”

Het duel tussen Denver Nuggets en Golden State Warriors werd in de slotseconde beslist. Nikola Jokic wierp van grote afstand de bal raak en bezorgde de Nuggets met zijn 3-punter de winst: 130-127. Hij maakte in totaal 34 punten in de wedstrijd. Stephen Curry noteerde 30 punten voor de Warriors.