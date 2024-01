Duitse tennissers naar halve finale United Cup

De Duitse tennissers zijn in Sydney doorgedrongen tot de halve finales van de United Cup. In de kwartfinale van het gemengde landentoernooi was Duitsland met 2-1 te sterk voor Griekenland.

Maria Sakkari versloeg in het vrouwenenkelspel de 35-jarige Angelique Kerber, die na een bevalling is teruggekeerd op het tenniscircuit. De Griekse won gemakkelijk met 6-0 6-3 en zette haar land zo simpel op voorsprong.

Daarna trok de Duitser Alexander Zverev de stand gelijk. Hij versloeg nummer 6 van de wereld Stefanos Tsitsipas in een hoogstaand duel. In de eerste set plaatste Zverev op 3-3 de eerste break, die genoeg bleek voor het binnenhalen van de set. In set twee gebeurde hetzelfde, maar toen brak Zverev op een 4-4 stand. Daarna kon de huidige nummer 7 van de wereld de wedstrijd uitserveren: 6-4 6-4.

Het gemengd dubbel moest daarna de beslissing brengen. Die ging uiteindelijk met 6-3 6-3 naar Duitsland, dat zich daardoor bij de laatste vier schaarde.

In de halve finale speelt Duitsland tegen gastland Australiƫ. De andere halve finale gaat tussen Polen en Frankrijk. Zondag is de finale.