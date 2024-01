Griekspoor kiest training boven wedstrijden, zegt af voor Adelaide

Tallon Griekspoor heeft zich afgemeld voor het ATP-toernooi van Adelaide van volgende week. De beste tennisser van Nederland verkiest in aanloop naar de Australian Open een extra trainingsweek in Melbourne boven het spelen van wedstrijden.

De 27-jarige Griekspoor kende geen optimale voorbereiding op het nieuwe seizoen, waarin hij flink ziek was en ook nog een demonstratietoernooi in Macau speelde. “Planning- en trainingtechnisch was het allemaal niet ideaal. Maar voor het toernooi in Macau kreeg ik een aanbieding waar je simpelweg geen nee tegen kunt zeggen”, aldus Griekspoor, die voorafgaand aan de United Cup al aangaf een afmelding voor Adelaide te overwegen.

“Ik kan nog wel wat trainingsdagen gebruiken”, zei hij een week geleden. “Ik heb een stuk of tien dagen kunnen trainen in Amstelveen. Daarom voelt het niet alsof ik er helemaal klaar voor ben. Het is allemaal even aanpassen. Ineens sta je weer buiten te spelen en ook het temperatuurverschil is natuurlijk flink wennen.”

Griekspoor verloor twee wedstrijden op de United Cup, van de Noor Casper Ruud en van Borna Coric uit Kroatiƫ.

De Australian Open begint over ruim een week, op maandag 14 januari. Griekspoor heeft als de nummer 23 van de wereld een beschermde status op het eerste grandslamtoernooi van het jaar.