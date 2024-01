Groenewoud verrast Schouten en grijpt bij EK goud op 3000 meter

Marijke Groenewoud heeft bij de EK afstanden in Heerenveen verrast met de Europese titel op de 3000 meter. De 24-jarige Friezin troefde olympisch kampioene Irene Schouten en wereldkampioene Ragne Wiklund uit Noorwegen af met een tijd van 3.56,27.

Groenewoud versloeg in de slotrit Wiklund die steeds op ruime afstand bleef en tot de derde tijd van 3.59,09 kwam. Groenewoud hield de snelle rondjes vol en bleef ook onder de tussentijden van Schouten die met 3.58,70 genoegen moest nemen met zilver. Elisa Dul werd vierde.

Wiklund leed haar laatste nederlaag op de 3000 meter in november 2022, toen Schouten haar in Thialf met een baanrecord van 3.54,04 versloeg. Daarna was de Noorse bij de WK op dezelfde ijsbaan ongeveer een halve seconde sneller. Schouten was een week eerder bij de NK nog sneller dan Groenewoud.