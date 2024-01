Haarhuis kiest opnieuw voor tennisser Rojer in Daviscup

Captain Paul Haarhuis heeft het tennisteam voor het Daviscupduel met Zwitserland bekendgemaakt. Het Nederlandse team bestaat uit Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Gijs Brouwer en dubbelspecialisten Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer. Dat meldt de KNLTB. De 42-jarige Rojer is er net als in november bij de Daviscup Finals bij en krijgt de voorkeur boven Matwé Middelkoop.

Haarhuis is blij dat hij zijn gewenste selectie kon maken. Het gaat om een thuisduel dat wordt afgewerkt in Groningen. “Het is mooi dat we weer in Groningen spelen, vorig jaar hebben we ontzettend genoten van de oranjesfeer in Martiniplaza. De support van de fans is in deze landencompetitie heel belangrijk”, aldus Haarhuis. Hij ziet in Zwitserland “een pittige” tegenstander, maar gelooft in het thuisvoordeel.

Nederland heeft in de Daviscup een goed jaar achter de rug. Het haalde de Finals in november, maar werd daar uitgeschakeld door Italië in de kwartfinales. Dat land won het toernooi uiteindelijk.

Het Daviscupduel met Zwitersland is op 2 en 3 februari.